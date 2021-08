Maiori, l’ex vice sindaco Mario Ruggiero: “Dalle parole ai fatti, tutti insieme!”

Maiori, costiera amalfitana. Riportiamo l’intervento dell’ex vicesindaco Mario Ruggiero: «E’ quanto mai necessario fermarsi a riflettere e concentrare gli sforzi nella direzione dell’appello all’unità delle opposizioni auspicato dal “comitato Tuteliamo la Costiera Amalfitana”. Aggiungo che, abbassare i toni che a volte appaiono esasperati fino a sfociare nella volgarità è quanto mai necessario e per questo chiedo un atto di responsabilità a tutti. Nelle fila della maggioranza ho trascorso circa 6 anni e a parte i frequenti contrasti, principalmente sui “modi di porsi” di qualche componente, ho sempre avuto con tutti loro un confronto sereno e leale, seppure nella diversità di vedute che spesso sono capitate.

Nessuno di loro merita certi epiteti che leggo spesso in rete. Non è civile pronunciarli e credo non farebbe piacere a nessuno riceverli.

Sulla Miramare Service in parte, così come su altri provvedimenti, non sono mai stato molto d’accordo, a volte mi sono semplicemente adeguato per spirito di gruppo, ma non rinnego niente di quanto fatto. Il depuratore, invece, merita un discorso a parte, credo di aver detto semplicemente la verità e sapete tutti com’è finita, ne ho fatto una questione di credibilità e lo rifarei mille volte.

La realizzazione del mega-depuratore nel Demanio è un argomento troppo importante per il futuro del nostro paese. Per scongiurarne la realizzazione vanno messe da parte tutte le riserve e le legittime diversità di vedute, bisogna fare squadra per evitare questo “sfregio” al nostro territorio e alla nostra dignità “mortificata” da una scelta che ci viene imposta e di cui tutti parlano e pontificano, tranne quelli che avrebbero titolo a farlo.

Per questo, facendo mio l’appello del “comitato Tuteliamo la Costiera Amalfitana”, da oggi comincerò a contattare tutti gli attori che hanno manifestato perplessità sulla realizzazione dell’opera per cercare di metterli insieme e discutere concretamente sulle azioni da intraprendere. Tutti quanti, opposizioni consiliari, gruppi extraconsiliari, associazioni, ex sindaci ed amministratori.

Lo scopo è di convogliare il tutto in una riunione da tenere subito dopo ferragosto e per la quale ho già richiesto di conoscere la disponibilità dell’aula consiliare. C’è assoluta necessità di discutere e decidere concretamente le eventuali azioni da intraprendere perché non è più tempo di chiacchiere per strada e post su Facebook o meglio, vanno bene in parte ma poi, a tutto ciò devono necessariamente seguire azioni concrete.

Chiedo scusa già da ora se non tutti potranno prendere parte all’incontro ma le regole anti-covid 19 impongono cautela e quindi questo primo incontro sarà necessariamente ad invito e mi farò carico personalmente di garantire la rappresentatività di tutti.

Il futuro della nostra terra è nelle nostre mani e sta a noi dimostrare con i fatti e con l’impegno civile che la retorica può diventare azione.

E’ Maiori che ce lo chiede… e il buonsenso che ce lo impone. Sereno ferragosto a tutti».