Maiori, l’addio di sindaco e amministrazione a Massimo: “Ragazzo semplice e benvoluto”

La città di Maiori, in costiera amalfitana, è rimasta sconvolta per la quasi improvvisa perdita del concittadino Massimo Sarno. In tanti lo descrivono come un ragazzo dal buon cuore e spensierato, un animo gentile. Anche sindaco e amministrazione comunale di Maiori rivolgono l’ultimo saluto a Massimo, con la vicinanza per la famiglia del consigliere comunale Nicoletta Sarno e la sua famiglia.

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale partecipano al dolore che ha colpito la Consigliera comunale Nicoletta Sarno e la sua famiglia per la tragica dipartita del fratello Massimo.

Ragazzo semplice e benvoluto da tutti che ha attraversato la vita con leggerezza e discrezione, la cui prematura scomparsa lascia un segno profondo nel cuore di tutti i maioresi. In tanti hanno risposto all’appello lanciato dai suoi familiari nei giorni scorsi e si sono mobilitati nel donare sangue presso l’Ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno e il 7 agosto scorso a Maiori. A loro va il nostro grazie nella certezza che anche questo grande gesto di solidarietà contribuirà a renderne indelebile il ricordo.

Possano l’affetto e la vicinanza di tutta la comunità maiorese essere di conforto alla moglie, ai figli e ai familiari tutti in questo difficile momento.