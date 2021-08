Maiori, la tradizionale Alzata del Quadro della Madonna Assunta

Maiori (Costiera amalfitana), la tradizionale Alzata del Quadro della Madonna Assunta.

Oggi, mercoledì 5 agosto, in Corso Reggina è stata rispettata la tradizione dell’Alzata del Quadro bifronte raffigurante l’immagine della Madonna Assunta, che dà inizio al solenne novenario che condurrà al 15 agosto, giorno in cui il popolo di Maiori si ferma per onorare Santa Maria a Mare, protettrice della città della costiera amalfitana.

La funzione, è stata svolta, nel rispetto delle norme anti-Covid.