Maiori, il sindaco Capone conferma le anticipazioni di Positanonews: Non ci saranno i fuochi a Ferragosto.

Come avevamo anticipato per avvisare i cittadini della Costiera amalfitana, il Prefetto di Salerno, da noi contattato, non voleva i fuochi d’artificio.

Ecco perché il Parroco di Positano, con il Comitato ha deciso l’annullamento dei tradizionali fuochi d’artificio.

Qualcuno, non ha esitato ad accusarci di dare fake news, volevamo solo fare del bene, avvisando i cittadini della situazione, solo per amore del nostro territorio, affinché non si nutrissero false aspettative.

Però purtroppo siamo stati inascoltati, derisi, attaccati, denigrati e abbiamo così deciso di sceglier il silenzio.

Ciò nonostante ci dispiace veramente molto ed auguriamo un Ferragosto in nome della religiosità, dell’amore e della concordia e come diceva Don Raffaele Talamo: “anime buone che a Maronna v accumpagna”.