Maiori, il depuratore divide tutti: «Decida un referendum»

Per la realizzazione del depuratore saranno investiti circa 14 milioni di euro. I lavori, come annunciato dal dirigente provinciale Angelo Cavaliere in occasione dell’inaugurazione della condotta sottomarina che consentirà ai reflui di Cetara di raggiungere l’impianto di Salerno, sono stati aggiudicati. Proprio su questo aspetto si è concentrato il Comitato “Tuteliamo la Costiera Amalfitana” specificando che questa soluzione «auspicata in questi anni già da altri gruppi politici e civici ed evidenziata dal nostro Comitato come soluzione alternativa al depuratore consortile nell’area del Demanio, è ormai una realtà acclarata ed un’evidenza inconfutabile ». Erchie, frazione di Maiori, potrebbe in tal senso usufruire della condotta sottomarina come ha spiegato il sindaco di Cetara Fortunato Della Monica .

«Soltanto incomprensibili scelte politiche, mascherate da grossolane approssimazioni tecniche, ne impediscono la realizzazione. L’amministrazione comunale di Maiori, incapace in questi anni di seguire un percorso virtuoso come quello intrapreso dal Comune di Cetara, si è lasciata irretire e condizionare da forze esterne al territorio». In chiusura i rappresentanti del comitato chiedono che siano i cittadini ad esprimersi sulla realizzazione dell’opera che tante discussioni e dibattiti ha suscitato negli ultimi mesi: »Auspichiamo che insieme si possa agire presenziando e promuovendo fattivamente le iniziative necessarie, dalla piazza alle sedi istituzionali».