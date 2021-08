Maiori: convocato il consiglio comunale per mercoledì 18 agosto

Avviso di Convocazione del Consiglio Comunale

Ai sensi dell’art. 63 e segg. del Regolamento del Consiglio Comunale è riunito presso l’aula consiliare sita nel Palazzo Mezzacapo, il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria di prima convocazione per il giorno mercoledì 18 agosto 2021, alle ore 09:30 e in seconda convocazione per il giorno giovedì 19 agosto 2021, alle ore 09:30 per la discussione del seguente

Ordine del Giorno:

1. PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2021-2023. INTEGRAZIONE.

In considerazione dell’attuale andamento epidemiologico e delle vigenti disposizioni in materia di contenimento alla diffusione e al contagio da COVID-19 si notizia che la seduta si svolgerà con presenza del pubblico con accesso contingentato nel rispetto delle norme del distanziamento sociale e con garanzia della registrazione e della pubblicità dei lavori consiliari.