Maiori, annullata la seconda giornata di raccolta di sangue straordinaria

Maiori, annullamento della seconda giornata di raccolta di sangue straordinaria.

L’AVIS DONATORI SANGUE DI SALERNO, rattristati per la scomparsa di Massimo, porge le condoglianze alla famiglia ed all’intera comunità di Maiori e comunica ai donatori che l’altra raccolta dedicata prevista per domenica 29 agosto non sarà effettuata.

Pertanto, la prossima raccolta su Maiori sarà, come da calendario prestabilito, sabato 11 settembre.

Cogliamo altresì l’occasione per ringraziare tutti i donatori che hanno partecipato alla raccolta del 7 agosto e quanti si erano già prenotati per quella del 29.