L’uomo più ricco della Nuova Zelanda da Capri a Castellammare: eccolo a bordo di Andromeda

Andromeda è il mega yacht avvistato la scorsa settimana al largo del porto di Sorrento e Positano, che ora si trova a Castellammare di Stabia ed è diretto a Capri. Graeme Hart è l’uomo più ricco della Nuova Zelanda che ha scelto Andromeda per un tour della costa d’Amalfi e Sorrento, fino a Castellammare di Stabia.

Andromeda per il lusso sfrenato

Andromeda è lo yacht perfetto per il lusso sfrenato. All’interno c’è una piscina, un cinema, c’è ovviamente una palestra con tanto di spa. Ma ciò che impressiona è l’ampio garage per mezzi da usare a terra ma non solo, ci sono anche moto d’acqua. Su Andromeda, concepito per viaggi lunghi, non può mancare ovviamente l‘eliporto sul top deck (Graeme Hart possiede un Bell 429 biturbina) e custodisce ‘in pancia’ anche grossi tender tra cui un Princess 68 che da solo costa 2 milioni di euro.

Chi è l’uomo più ricco della Nuova Zelanda?

Graeme Hart è un uomo d’affari miliardario della Nuova Zelanda e la persona più ricca del paese. Preferisce stare fuori dai media e fa poche apparizioni pubbliche. Hart è il proprietario di Rank Group, una società di private equity con sede in Nuova Zelanda che investe attraverso operazioni di leveraged buyout. Le divisioni dell’azienda comprendono le società di imballaggio quotate in borsa Reynolds Consumer Products e Pactiv Evergreen, nonché Carter Holt Harvey, un fornitore di prodotti in legno e altri materiali da costruzione.