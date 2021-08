L’UNITRE SI ASSOCIA AL DOLORE DELLA FAMIGLIA PER LA PERDITA DELLA CARA AGATA MORVILLO

Improvvisamente è venuta a mancare la direttrice della sede di Massa Lubrense, dell’Università delle Tre Età della Penisola Sorrentina – Unitre. Siamo tutti gli associati affranti per la grave e insostituibile perdita. Agata Morvillo è stata la fondatrice della sede locale Unitre, l’ha diretta per 24 anni con maestria, dedizione, zelo, coinvolgendo centinaia di adulti in attività di istruzione, di tempo libero, di recupero degli antichi mestieri, nella valorizzazione dei beni culturali del Comune e nella produzione di pigotte per l’Unicef.

Alla famiglia e alla comunità massese va l’espressione di tutto il cordoglio mio personale e degli associati della Penisola. (Il Presidente V. Esposito)

DAL VOLUME DEL VENTENNALE DELL’UNITRE PENISOLA SORRENTINA.

Pigotte per l’infanzia del dolore delle associate di Massa Lubrense.

L’Unitre della Penisola Sorrentina, ha aderito dal 2003 al Progetto “Pigotta”, dell’Unil cef e l’ha inserito nelle sue attività per la raccolta di fondi per le vaccinazioni dei bamJ bini poveri del mondo.

La “pigotta” come si sa, è termine lombardo per indicare una bambola di pezza. Riprodotta e vestita con stoffa variamente decorata, acquista un valore artistico. La produzione è curata, d’intesa con la presidente del Comitato Unicef della Campania, dallaj coordinatrice culturale di Massa Lubrense ins. Agata Morvillo Castellano insieme ad abili signore, che spontaneamente producono annualmente circa cento pigotte di prej gevole fattura, mettendoci, oltre il proprio tempo e la propria abilità, anche il materiaMl Le pigotte sono presentate e vendute

Intanto, in prima battuta, si manifesta, anche un occhio non particolarmente analitico, una grande somiglianza nella volontà d’intenti tra gli operatori e nella ricaduta di crescita e soddisfazionefra gli utenti.

Riguardo affi animatori va evidenziato che l’integrazione in rete tra le persone è l’effetto. La volontà degli animatori è la causa. Impossibile quindi per Massa non parlare della signora Agata Morvillo. Il suo volere fortemente e umanamente, diremmo il suo “’crederà” ad ogni costo nell’interesse civile della città e del singolo è appunto un esempio di quanto succede a Massa (e per fortuna talvolta anche in altre realtà). Si tratta di una scommessa rispetto a una previsione stereotipata di sfiducia nella gente comune. Anche in alcuni quartieri della mia città ho risto animeforti dare spinta e fiato a progetti d’intercultura altrimenti impossibili. In sintesi una sfida a sviluppare cultura e umanità.