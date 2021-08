Lo yacht di Valentino in rada a Positano.

Proveniente dal Cilento, con il TM Blue One dello stilista Valentino Garavani continua la saga dei mega yacht che affollano il mare della città verticale.

Lo yacht dello stilista, imperatore dell’eleganza made in Italy, porta un nome legato in modo indissolubile ai genitori di Valentino: T e M, infatti, sono le iniziali rispettivamente della mamma Teresa e del papà Mauro.

Il TM Blue One è una nave storica varata nel 1988 dai Cantieri Picchiotti di Viareggio per il famoso couturier italiano che era all’apice del successo. Per l’occasione Valentino volle a “bagnare” lo scafo una madrina d’eccezione, l’incantevole Sophia Loren.

La motonave al momento del varo misurava 41 metri ma sette anni fa, nel 2014, è stata allungata e riprofilata fino a raggiungere una lunghezza di 49 metri e 9 di larghezza, allestimento eseguito con particolare accuratezza dalla Lusben di Viareggio. E’ talmente bello e rappresentativo di uno yacht di classe che l’enciclopedia libera Wikipedia lo ha scelto come prima immagine per illustrare la parola “panfilo”.

Lo yacht si è diretto al momento in Calabria, a Vibo Valentia.