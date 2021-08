L’Italia femminile di pallavolo eliminata dalle Olimpiadi. Per il ct la colpa è dei social

L’Italia femminile di pallavolo di Monica De Gennaro è stata eliminata dalle Olimpiadi. L’Italia ha perso i due set iniziali, in cui è emerso lo stato di forma nettamente superiore della Serbia, poi ha provato a reagire nel terzo ma non è bastato. I punteggi dei set sono stati 25-21, 25-14, 25-21. La reazione del ct Mazzanti non è stata delle migliori e la responsabilità, secondo lui, sarebbe dei social: “Questa esperienza negativa può trasformarsi in una palestra che ci allenerà per il futuro. Ho raccomandato alle ragazze di staccarsi da quello che le circonda, perché la melma quando arriva, arriva; ed è dura levarsela di dosso. Staccarsi dai social è più difficile per loro che per me: ma questa sconfitta ci servirà anche su questo fronte”, ha affermato.