Nell’atrio della Chiesa della Annunziata di Sorrento, sede della Confraternita di Santa Monica, si rimane colpiti dal cinguettio intenso di rondini. Poi guardando meglio, due cartoni a terra proteggono il pavimento maiolicato e raccolgono il guano degli uccelli. Alzando lo sguardo a destra e a sinistra sul cornicione dei portali in alto in bella vista due nidi con rispettivi occupanti, che per nulla infastiditi dalla nostra presenza, proseguono nelle loro cose, di figli affamati e di madri operose. Una grande lezione di vita.

