Le pere Mastantuono al cioccolato: la ricetta tipica della tradizione dell’Assunta. Tra le ricette tradizionali della regione Campania per la festa dell’Assunta c’è sicuramente quella delle pere Mastantuono al cioccolato. La pera Mastantuono, detta anche “pera ‘e Mast’Antuono'” prodotta nelle aree interne della Campania e in particolare nelle province di Avellino, Salerno e Napoli è una pera di dimensioni molto piccole, rotondeggianti, con il peduncolo corto. Grazie all’utilizzo di queste particolari pere, infatti, vengono fuori dei veri e propri bonbon.

Tagliate le pere nella parte alta in modo da creare un cappello con lo stelo

Svuotatele conservando un buon spessore e mettendo la polpa a parte.

In una ciotola d’acciaio preparate la farcitura con la ricotta,la pasta cacao, i pinoli, gli amaretti sbriciolati e la polpa di pere conservata.

Amalgamate bene il tutto e farcire le pere sino ad un livello quasi raso.

Versate il vino in una teglia alta, aggiungete lo zucchero e i chiodi di garofano, sistemateci le pere farcite e cuocete in forno a 180°C per circa 1 ora, fin quando il vino non si sarà ridotto ed avrà formato un fondo denso.

Servite comprendo le pere del suddetto fondo e guarnendo con una salsa di cioccolata fondente.