Le parole del presidente Biden nel giorno del ritiro dei soldati Usa dall’Afghanistan: “Era ora di finire questa guerra”

Il presidente Joe Biden parla nel giorno del ritiro dei soldati Usa dall’Afghanistan definendo l’operazione di evacuazione da Kabul come uno straordinario successo. Ecco le parole di Biden, come riportate dall’Ansa: «Ci sono ancora 100-200 americani in Afghanistan e per loro non c’è nessuna scadenza. Li faremo uscire se vogliono uscire. La scadenza del 31 agosto per il ritiro dall’Afghanistan non era una data arbitraria ma una data per salvare vite americane. Mi assumo la responsabilità per tutte le decisioni prese. Non volevo continuare questa guerra per sempre. Di fronte all’avanzata dei talebani avevano due scelte: o seguire gli accordi fatti dal mio predecessore Donald Trump o inviare altre migliaia di soldati in una escalation della guerra.

Era ora di finire questa guerra. C’è un mondo nuovo e dobbiamo difendere gli Usa da nuove minacce. La nostra strategia deve cambiare. Non avevamo bisogno di continuare una guerra di terra. Il mondo sta cambiando, dobbiamo affrontare le sfide di questo secolo e la competizione con la Cina o la Russia, continuando a combattere il terrorismo. E’ arrivato il momento di guardare al futuro. Questa è la decisione giusta, la decisione più saggia per l’America».