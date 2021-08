Le Isole non sono più Covid-free, tra assembramenti e movida ripartono i bollettini dei nuovi casi covid a Capri, Ischia e Procida

È durato meno di due mesi lo slogan Covid free, che aveva fatto il giro del mondo e che aveva portato le Isole del Golfo di Napoli su tutti i giornali del pianeta con tanto di proclami del Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca

Da alcuni giorni sono iniziati a circolare di nuovo i bollettini nei quali la casella positivi supera abbondantemente le due cifre.

Ovviamente la notizia non ha del tutto sorpreso, perché erano evidenti già da tempo, le negligenze sulle misure di prevenzione, l’assenza di distanziamento e l’uso sporadico della mascherina, nonché gli assembramenti di vario tipo per feste, balli e movida, tanto che leggendo i dati, in molti addirittura hanno tirato un sospiro di sollievo. Il Covid sembra non esserci mai stato, la sera i ragazzi girano in gruppo, uno appiccicato all’altro.

Naturalmente si è acceso il dibattito ed anche le polemiche, sui mancati controlli di chi è sbarcato dalla terraferma per le vacanze, del poco rispetto per chi vive e lavora sul territorio, nonché sull’informazione decisamente tardiva dei nuovi casi.

A Procida già la scorsa settimana, il report dei nuovi casi, aveva raggiunto già quota 16.

Sull’isola d’Ischia invece, i primissimi casi sono stati registrati già alla metà di luglio, ed una nuova ondata di contagi si è innescata dopo il 20 luglio, proprio come sta succedendo non solo in tutta Italia, ma in tutto il mondo.

In effetti il numero di casi, ad oggi circa 60, rapportato al numero di residenti e turisti presenti in questo periodo sull’isola, appare persino esiguo, ma quel che fa ben sperare, è il numero di ricoverati: appena due, non vaccinati e non in terapia intensiva.

I contagi sono riconducibili ad alcuni focolai familiari, a cinque dipendenti del Banco di Napoli ad Ischia Porto, e ad un focolaio nato nel mondo della movida isolana, tutti sono perlopiù giovani, bambini e non vaccinati.

Essendo l’isola d’Ischia vaccinata per oltre il 70% della popolazione totale, evidentemente i vaccini stanno fornendo una protezione all’ospedalizzazione.

Da quando è ripreso il contagio però, la macchina organizzativa per la raccolta e l’elaborazione dei dati, stenta a ripartire nonostante ormai ciascun comune possa collegarsi con proprie credenziali ed aggiornarsi sui dati dei nuovi positivi sulla piattaforma regionale “Sintonia”.