La festività della Madonna Assunta a Positano è molto sentita nella città verticale, dove le celebrazioni hanno luogo in una serie di eventi religiosi per unire i fedeli alla Madonna per la quale ogni giorno pregano invocando la sua protezione. Oggi, 15 agosto, non ricorre solo il Ferragosto. A Positano le barche in rada hanno salutato la Madonna con l’imponente suono delle trombe nautiche.

Madonna di Positano: la storia

Nel XII sec., un naviglio che proveniva da Oriente, si imbatté in una bonaccia e non riuscì a proseguire il proprio viaggio. La nave trasportava un’icona bizantina della Madonna e, i marinai che la governavano, ad un certo punto, udirono una voce provenire dalla stiva: “POSA POSA”; così decisero di fermarsi sul lido che stavano attraversando. Quel lido era il villaggio di pescatori di Positano. La tempesta placò e gli abitanti del luogo la accolsero come segno del cielo. L’icona lignea fu sistemata nella Chiesa di S. Vito, ma qualche giorno dopo sparì. Fu ritrovata su un cespuglio di mirto all’esterno del sacello in cui era stata custodita. I positanesi intuirono dunque, che la Madonna voleva un tempio a lei dedicato in quell’area, proprio dove oggi sorge la Parrocchia.