L’attrice, ballerina e cantante vietnamita Lana Condor sceglie Positano per le sue vacanze

Lana Condor ha scelto Positano per trascorrere le sue vacanze tra sole, mare e relax. Amata soprattutto dai giovani Lana Condor è un attrice, ballerina e cantante vietnamita naturalizzata statunitense. Nata a Cần Thơ, in Vietnam, all’età di 4 mesi, nell’ottobre del 1997, venne adottata da una coppia statunitense di Chicago, Mary Carol e Bob Condor, assieme al fratello non biologico Arthur. Dopo i primi anni a Chicago, dove ha studiato danza con il Joffrey Ballet, all’età di 6 anni la famiglia si trasferì su un’isola della contea di Island, nello stato di Washington e successivamente a New York, dove continuò con la danza all’Alvin Ailey American Dance Theater. Successivamente, quindicenne, con la famiglia si trasferì a Santa Monica. In California studiò teatro al California State Summer School for the Arts e si diplomò alla Notre Dame Academy, una scuola cattolica femminile di Los Angeles.

Deve la sua notorietà in particolare al ruolo principale di Lara Jean Covey nel film “Tutte le volte che ho scritto ti amo”, basato sul romanzo per giovani di Jenny Han con lo stesso nome. Condor riprenderà anche il ruolo di Lara Jean Covey in “P. S. Ti amo ancora” e in “Tua per sempre”.