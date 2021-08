L’attore Giuseppe Rispoli giovedì 26 agosto su Radio 1 Rai per parlare di Positano, Favolemia e tanto altro…

Positano. L’attore Giuseppe Rispoli ci ha fatto compagnia durante il lungo periodo del lockdown regalandoci le sue bellissime favole ed aiutandoci a sorridere ed emozionarci in un momento così particolare delle nostre vite. E’ diventato per noi un amico ed ancora oggi, quando lentamente si comincia a tornare ad una pseudonormalità, in tanti continuiamo a ritagliarci qualche momento tutto nostro tuffandoci tra le pagine dei suoi due volumi di “Favolemia” che raccolgono i racconti nati dalla fervida fantasia e dalla bravura di Giuseppe.

E domani, giovedì 26 agosto, potremo seguire il nostro amico Giuseppe su Radio 1 Rai, introno alle 11.45, parlerà della sua Positano che porta sempre nel cuore e che è la protagonista incontrastata delle sue favole, dell’esperienza indimenticabile di “Favolemia”, dei dialetti e dei futuri progetti teatrali, della sua passione per l’arte ed il teatro.

A condurre la trasmissione che vede ospite Giuseppe Rispoli ci saranno Paola Nania e Nicoletta Simeone con la regia di Leonardo Gragnoli.

Ed allora segniamoci questo appuntamento per trascorrere qualche momento in ottima compagnai con la voce di Giuseppe e la sua simpatia e bravura.