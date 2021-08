L’attaccante esterno Francisco Guidoni torna al Sorrento dopo il prestito al Vico Equense

Francisco Guidoni, attaccante esterno classe 2002 di origini argentine, rientra al Sorrento dopo il prestito della passata stagione a Vico Equense in Eccellenza. Per lui 12 presenze e cinque reti nel massimo campionato regionale ed ora nuovamente la casacca rossonera con la quale due anni fa ha collezionato 17 apparizioni mettendo a segno sei gol. Da domani sarà anche lui agli ordini di mister Cioffi per raduno e pre-ritiro.

“Ho fame di affermarmi anche con il Sorrento- spiega Guidoni – e sono carico per questa annata dopo aver fatto bene in Eccellenza. Ringrazio tutti per questa opportunità che adesso debbo dimostrare di aver meritato”.