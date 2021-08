L\'Arte dell\'Incontro selezionato al Concorso Letterario Tre Colori

L’OMAGGIO AGLI ARTISTI DI MARIA CUONO TRA I 200 LIBRI PIU’ BELLI D’ITALIA, IN OFFERTA SPECIALE FINO AL 29 AGOSTO. L’ULTIMO LAVORO DI MARIA CUONO CON I PREZIOSI INTERVENTI DI LUISA CORNA E CARMEN GIARDINA E’ EDITO DA L’ARGOLIBRO DI AGROPOLI.

L’Arte dell’Incontro – Interviste ai Personaggi dello Spettacolo edito a giugno 2020 da L’Argolibro, è l’ultimo lavoro di Maria Cuono, giornalista e scrittrice: un omaggio agli artisti che affrontano tantissime difficoltà per il proprio lavoro a causa del Covid 19. Le introduzioni sono a cura di Luisa Corna e Carmen Giardina. In copertina: Carmen Giardina, Flavio Brighenti, Raffaela Siniscalchi, Stefano Saletti, Gabriele Coen e Mario Rivera in “Io, Fabrizio e il Ciocorì”. Foto di Roberto Moretti. Per saperne di più visitate la seguente pagina: http://largolibro.blogspot.com/2020/06/maria-cuono-larte-dellincontro.html.

“La mia presente opera è stata selezionata alla terza edizione del Concorso Letterario Tre Colori 2021 per la categoria Narrativa Lunga (Bianco Avorio). Ciò vuol essere per me una grande soddisfazione. A dicembre saranno decretati i vincitori. Ci terrei a comunicare, fra l’altro, che il mio libro sarà in promozione fino al 29 agosto. Per chi volesse acquistare – spiega l’autrice Maria Cuono – una sola copia pagherebbe solo 10 euro e 40 euro per chi volesse acquistarne cinque copie. Inoltre, non mancherà una copia del mio primo libro come prezioso regalo per chi acquisterà cinque copie dell’Arte dell’Incontro”. Per info e prenotazioni: Tel. 339 5876415, oppure scrivere a largolibro@gmail.com. Maria Cuono è insegnante, giornalista pubblicista e web Communication. Ha collaborato con diversi quotidiani cartacei e telematici. A maggio 2013 è nato il suo primo libro: “Verso l’orizzonte”, la silloge poetica dedicata a Lorella Cuccarini. A giugno 2020 nasce L’Arte dell’incontro”. Interviste ai personaggi dello Spettacolo. Ben ventidue gli artisti avvicinati in questa raccolta: Alessandro Haber, Bianca Guaccero, Luca Manfredi (solo per citarne alcuni). “Poche le tappe dei concerti, spettacoli teatrali segnalate per gli artisti – sottolinea la giornalista cilentana. Bisogna fare di più e non dimenticare il settore dello spettacolo che da tempo è in sofferenza”.