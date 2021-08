L’Abbac e la crisi del turismo. Cosa si aspetta per il porto turistico a Sorrento?

Riportiamo l’intervento di Ettore Pica, responsabile ABBAC Penisola Sorrentina: «L’ABBAC Penisola Sorrentina si inserisce nel dibattito inerente alla crisi del turismo (per cause ben note ) e le eventuali soluzioni che ci sono, anche se non di facile attuazione. Una fra tutte: il porto turistico a Sorrento. Cosa si aspetta? Come ABBAC gradiremmo risposte in merito. Un porto turistico attrezzato per cabinati0, con relativi servizi di acqua, energia elettrica, spazzatura e TANTO altro … come in qualsiasi altra località turistica europea. Con conseguente aumento qualitativo dei servizi e di chi viene. Creando non pochi posti di lavoro qualificati , in più, per i sorrentini».