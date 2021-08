«La verità non esiste” il corto di Armando Montella in Costa d’Amalfi

Quante volte ci si domanda se la verità esiste.

Per Friedrich Nietzsche la verità non esiste. Si tratta di una costruzione, un artificio prodotto dall’uomo, per evitare una vita caotica e detestabile.Chi potrebbe sopportare, infatti, una vita senza convenzioni, senza dati certi, senza quei ‘paletti’ che ti fanno sentire al sicuro? L’uomo, la cui natura per Nietzsche è conflittuale, ha creato quindi un grande contenitore, entro il quale ha inserito tutti i valori, credendoli assoluti. Parte quindi da un concetto assoluto il corto di Armando Montella,imprenditore, fotografo e “visionario”,”La verità non esiste” girato interamente in Costa d’Amalfi, soprattutto nel Fiordo di Furore.

Una storia come tante, di un imprenditore alle prese con una crisi che sconvolge lui,la sua vita ,le sue certezze ,ma che come racconta lo stesso :”.. è un lavoro cinematografico intimo, nel quale si pone al centro la contrapposizione tra passione e ragione che ha tormentato ognuno di noi almeno una volta nella vita La crisi di Roberto rappresenta per lui anche un’opportunità per affrontare degli interrogativi che lo hanno assillato per tutta la vita e a cui, alla fine, saprà dare una sua personale risposta».

Attori cavesi soprattutto, che danno ancora una volta prova di grande talento e grande professionalità. Rosario Volpe; Carolina Damiani; Peppe Bisogno; Sergio Carrozza; Raimondo Tanimi Adinolfi; Mario Ianora.

Un cameo è riservato anche ad Armando Montella, che ha voluto partecipare alle riprese anche in qualità di attore,anche per “vivere” la magiche atmosfere del set.

Il cortometraggio è realizzato da: Giovanni Masturzo (sceneggiatore); Guglielmo Lipari (aiuto regista); Enzo Siani (fonico); Alfonso Ruggiero (operatore alla camera); Valeria Emanuele (scenografia); Myriam Di Matteo (trucco e costumi); Vittorio Emanuele (operatore drone); Anna Rapoli (segretaria di produzione). Gianluca Cicco sta, invece, curando le riprese e la fotografia del backstage.La regia è affidata a Roberto Cicco, della casa di produzione cinematografica Viceversa, guidata dalalo stesso regista,il quale dopo varie esperienze nel mondo del cinema ,con registi cavesi, oggi si cimenta in un corto di grande impatto e sensibilità.