La supermodella Kendall Jenner a Positano “Da Adolfo” a Laurito

Positano, Costiera amalfitana . La supermodella Kendall Jenner ha deciso di trascorrere in Italia alcuni giorni di relax, come testimoniato dagli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, si trova a Capri in barca e ha fatto tappa in Costa d’ Amalfi nel rinomato ristorante dei Vip “Da Adolfo” a Laurito È scoppiata la Kardashian-mania nel nostro Paese da quando è diventato virale un video TikTok in cui si vede, in compagnia di alcuni amici, Kendall Jenner in un ristorante nell’isola di Palmarola. Impossibile al momento sapere se la supermodella, diventata famosa con il reality show incentrato sulla vita della propria famiglia, “Al passo con i Kardashian”, proseguirà le proprie vacanze in Campania fra il Golfo di Napoli e Salerno