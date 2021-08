La sindaca più giovane dell’Afghanistan: “I talebani verranno e mi uccideranno. Ma non ho più paura di morire”

Afghanistan. Zarifa Ghafari, giovane sindaco di Maidanshahr, racconta la situazione drammatica che sta vivendo: «I talebani verranno per le persone come me e mi uccideranno. Sono seduta qui in attesa che arrivino. Non c’è nessuno che aiuti me o la mia famiglia. Sono con mio marito, non posso lasciare la famiglia e comunque dove andrei? Sono distrutta. Non so su chi fare affidamento. Ma non mi fermerò ora, anche se verranno di nuovo a cercarmi. Non ho più paura di morire».

La 27enne Zarifa Ghafari era stata nominata sindaco nell’estate del 2018 da Ashraf Ghani ed è una delle poche donne ad aver mai ricoperto un incarico governativo.