La signora di Atrani viene accompagnata a visita da Alfredo Senatore, Segretario dei Comitati Uniti

La signora di Atrani viene accompagnata a visita da Alfredo Senatori, Segretario dei Comitati Uniti Cava de’ Tirreni/ Costa d’Amalfi.

Cava de’ Tirreni, i Comitati si attivano e l’anziana di Atrani, viene così accompagnata a visita. “Il diritto alla Salute, alla Vita, alle cure sono la Nostra priorità”.

Anche in piena estate non si ferma l’attività encomiabile dei comitati , questa volta per una donna della Costiera amalfitana, oggetto di uno spiacevole episodio nei giorni scorsi.

Riportiamo il post del presidente Paolo Civetta in merito ai risvolti della vicenda.