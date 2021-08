La Rai a Minori per balneazione e gusto. Il sindaco: “Gusta Minori all’insegna della cultura”

Le telecamere Rai hanno fatto tappa nell’incantevole borgo di Minori, in costiera amalfitana, dove gli eventi della kermesse del “Gusta Minori” festeggiano i 25 anni di storia e cultura.

L’inviato Fabrizio D’Andrea ha potuto intervistare i presenti e anche il sindaco, Andrea Reale. Fortunatamente abbiamo ripreso un pochino i ritmi prima del covid – racconta l’imprenditore balneare Nico D’Auria – c’è stata una miglioria e fortunatamente abbiamo recuperato un piccolo comparto di stranieri. Europa, est Europa, Germania, Francia. Io direi che un più lo possiamo dare a questa stagione.

Non solo mare, anche cultura ed enogastronomia per un turismo di tutto l’anno – racconta il pasticciere Francesco Gambardella. Per questo venticinquennale del Gusta Minori riproporremo i dolci che abbiamo proposto ogni anno: delizia al limone, ricotta e pera, gli struffoli per ricordare il Natale, il tiramisù e tante altre cose per ricordare la costiera.

Alle telecamere del TGR Campania è intervenuto anche il sindaco di Minori, Andrea Reale: Un’estate tranquilla all’insegna della balneazione ma anche soprattutto all’insegna della cultura e del turismo culturale. Il venticinquennale del Gusta Minori è dedicato quest’anno alla villa marittima romana, 26 27 e 28 con grandi attori e grandi musicisti. Invitiamo tutti al venticinquennale all’insegna della cultura senza mai dimenticare la storia.