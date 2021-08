La pizza dell’estate 2021? La pizza agerolina di Artigiani Scotto a Piano di Sorrento. Qui si respira aria di accoglienza, sempre col sorriso, con prodotti scelti, dai pomodorini al piennolo, alla mozzarella, ma anche la frittura è straordinaria un “cuoppo” gustosissimo.

La pizza agerolina è davvero buonissima, a dire la verità adatta a tutte le stagioni, pomodorini saltati in padella, provolone del monaco, mozzarella e un pizzico di pepe per chi lo vuole. Impasto cresciuto e leggerissimo, insomma da Artigiani Scotto una cosa è certa non vi pentirete mai, si curano tutti i particolari, e si respira aria di grande simpatia

“Scelgo con cura i prodotti per la mia pizza e i miei clienti, voglio solo il meglio – dice Gianni Scotto -, perchè volevo ogni cosa fatta bene secondo la mia filosofia”, ma perchè Artigiani Scotto? “Per me ogni artigiano produce la sua passione, per me la pizza è una passione, mi sento un artigiano e cerco di offrire una passione ” . La pizza leggerissima, da antica tradizione napoletana dell’area flegrea, in cucina anche ottima frittura, dopo una lunga esperienza ora il ragazzo ha trovato la sua strada e farà parlare di se.