La nave passeggeri Europa 2 a Sorrento dopo circa due anni

Proveniente da Livorno, la nave Europa 2,dopo Sorrento, dirigerà a Lipari. 500 croceristi circa, 300 persone di equipaggio, armatore Tui, operatore Hapag-Lloyd. La nave é stata varata nei Chantier Atlantic, nel 2014. Sono previsti altri arrivi croceristi a settembre con il Royal Clipper e Silver sea.

foto Broggino coppola

Current itinerary of ms Europa 2

ms Europa 2 current cruise is 10 days, one-way from Monte Carlo to Venice. The itinerary starts on 24 Aug, 2021 and ends on 03 Sep, 2021.