La melenzana a cioccolata della famiglia Napoli di Maiori. Un bellissimo articolo di Francesca Faratro su Lucianopignataro.it che valorizza una vera pasticceria artigianale della Costiera amalfitana

La melanzana che sposa il cioccolato, i canditi, le mandorle. E poi il Concerto, l’antico liquore monastico, a far da testimone. E’ questo il connubio replicato, il sodalizio associabile all’estro di uno chef stellato ma che risale alle cucine conventuali che, a Maiori, hanno dato vita ad un dolce che ha fatto la storia.

Sancisce la festa più attesa dell’estate, il ferragosto, specialmente in Costa d’Amalfi dove, tale abbinamento, viene consumato come tradizionale dolce da fine pasto.

Una proposta questa, golosa e popolare che non si smentisce mai e che freme nella prima decade di agosto per essere poi pronta per il giorno del 15 di agosto, ricorrenza questa, dedicata alla Madonna Assunta, protettrice del borgo costiero.

Fra campane che suonano e chiesa in festa, preparare le melanzane al cioccolato è un rito di famiglia, affidato specialmente alle donne maioresi, custodi di una ricetta gelosamente custodita e tramandata da madre in figlia.

La preparazione prevede diversi passaggi, apparentemente semplici ma che invece, includono diversi tecniche da eseguire con molta attenzione per una buona riuscita del piatto.

A svelarci trucchi e segreti, è stata la famiglia Napoli, proprietari dell’omonima pasticceria sita sul corso maiorese, un luogo dolce esistente dagli anni ’90. E’ con papà Michele ed i figli Aniello e Nicola che l’appuntamento di tradizione si ripete ogni anno, con la preparazione delle melanzane.

Immancabile è questo dolce maiorese sulle tavole imbandite a festa in tale giorno, lo stesso presente anche alle feste che in tanti organizzano per festeggiare il giorno più importante dell’estate.

Ristoratori e chef l’hanno inserito nel proprio menù date le numerose richieste ma un salto presso la pasticceria Napoli, dove ad accogliervi è la stessa signora Giuseppina dagli albori dell’attività, sazieranno l’incolmabile e golosa voglia di quel dolce che si fa aspettare e poi si presenta puntualmente, ogni anno.

Melanzane con la cioccolata

Pasticceria Napoli di Nicola e Aniello Napoli Snc

Corso Reginna, 64, 84010 Maiori SA

Telefono: +39 089 853182

Melanzane al cioccolato

Ricetta di Pasticceria Napoli di Nicola e Aniello Napoli

Ingredienti per 4 persone

– 600 gr. Melanzane lunghe

– 5/6 Uova

– Olio di arachidi

– Q.b. Farina

– Q.b. Mandorle

– Q.b. Zucchero

– Q.b. Frutta candita o uvetta

Per la salsa di cioccolato

– 250 ml. Latte

– 300 gr. Cioccolato fondente

– 100 gr. Cacao amaro

– 90 gr. Zucchero

– 4 tuorli

– 1 bicchierino di liquore Concerto

Preparazione

– Far riscaldare a bagno maria il latte, sciogliendo all’interno a poco a poco, lo zucchero, il cacao ed il cioccolato.

– Unire, uno per volta, i tuorli lasciando addensare il composto.

– Lasciar freddare ed aggiungere un bicchierino di concerto.

– Intanto, mondare le melenzane, tagliarle a fette e lasciarle sudare dopo averle salate.

– Asciugarle, passarle nell’uovo, nella farina e friggerle in abbondante olio.

– Ripetere l’operazione per due volte.

– Comporre le melanzane, strato su strato, immergendo le fette nel cioccolato ed alternandole con altra salsa in aggiunta. Variegare con mandorle, canditi e uvetta.

Vini abbinati: Liquore Concerto