La giornalista sportiva americana Joy Allison Taylor in vacanza a Positano

La forza di Positanonews è quella di stare tra la gente alla ricerca di notizie e volti famosi da intervistare. Ed oggi abbiamo incontrato la giornalista sportiva e conduttrice televisiva americana Joy Allison Taylor che si sta regalando una vacanza nella nostra stupenda Positano che l’ha colpita per la sua bellezza e per lo splendido mare. Ed è proprio in spiaggia che l’abbiamo incontrata ed intervistata, restando colpiti non solo dalla sua evidente bellezza ma anche dalla sua disponibilità e cordialità.

E ci ha confidato come non sia facile per una donna intraprendere la carriera di giornalista sportiva e come l’elemento fondamentale sia la passione che lei ha avuto sin da bambina e che l’ha portata a raggiungere il successo che ha oggi».

Taylor ha iniziato la sua carriera nei media mentre ancora studiava alla Barry University. È stata l’ospite del programma radiofonico ‘The Noise’, ha anche lavorato come manager per ‘WBRY 1640 AM’, la stazione radio della Barry University. Ha lavorato a 790 AM ‘The Ticket’ come produttore esecutivo. Tre anni dopo è diventata co-conduttrice del programma radiofonico sportivo mattutino più votato delle stazioni ‘Zaslow and Joy Show’. Ha anche presentato Fantasy Football Today e Thursday Night Live su CBSSports.com.