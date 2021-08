La foto virale della capretta al guinzaglio sul traghetto per le isole del golfo di Napoli

Lo scatto che sta facendo il giro del web è stato pubblicato sul profilo Facebook di Cinzia Rosa e genera sicuramente sentimenti contrastanti, dallo stupore all’ironia. Su un traghetto diretto alle isole del Golfo di Napoli, tra i tanti passeggeri e turisti, anche una capretta al guinzaglio con tanto di pannolino per evitare di lasciare spiacevoli “ricordini” sull’imbarcazione.

Non sappiamo – e probabilmente non sapremo mai – per quale ragione la capretta fosse sul traghetto trasportata come un normale animale da compagnia. Quello però che sappiamo è che davvero non si finisce mai di vedere cose strane ed insolite che fanno sorridere proprio perché al di fuori del comune.

La capretta è diventata ovviamente il centro dell’attenzione dei passeggeri che l’hanno immortalata in tantissimi scatti in ricordo di un incontro davvero speciale.