La Costiera Amalfitana tra Hotel di Lusso, turismo esperienziale ed immersioni nel mare cristallino

In Costiera Amalfitana tra Hotel di Lusso, turismo esperienziale, Geo – Archeo – Trekking immergendosi nel mare cristallino in compagnia di Grotte, Monti Lattari, borghi, isolotti e baie. Poi c’è Capri che guarda!

Giovanni Capilongo (patron de Le Agavi, 5Stelle L di Positano) : “Abbiamo già molte conferme di individuali ed eventi internazionali, dagli Stati Uniti e mercati arabi ed anche asiatici. La Costiera c’è tra natura, archeologia, cucina e lo star bene”.

“Rispetto al 2020, per il 2021,si stima un incremento di presenze del mercato italiano del 12%,grazie anche alla green card e del 15% di presenze straniere, provenienti al momento da Francia, Inghilterra, Germania, Spagna, Stati uniti.

Per il 2022, abbiamo già molte conferme di individuali e congressi, dagli Stati Uniti e quindi, con la riattivazione e l’ incremento dei voli provenienti dagli USA, uno dei quali dovrebbe essere il diretto New York-Napoli, il movimento turistico potrebbe ulteriormente migliorare e con la ripresa di tutti gli altri mercati internazionali, le previsioni sono di arrivare almeno al 50% di presenze e fatturato del 2019.

Nel 2023 dovrebbe esserci la ripresa completa del turismo con numeri e fatturati importanti”. Lo ha affermato Giovanni Capilongo, patron de Le Agavi, tra i più prestigiosi Hotel di tutta la Costiera Amalfitana, un 5 Stelle Lusso a Positano, al cui interno c’è l’unica Funicolare di tutta la Costiera, grazie alla quale è possibile raggiungere le camere, immergersi nella macchia Mediterranea, scendere a livello del mare cristallino.

“E’ auspicabile che il nostro Governo proroghi di almeno altri due anni il versamento di ogni tassa – ha proseguito Capilongo – e contributo ed oneri fiscali. Inoltre non bisogna dimenticare che il turismo è la seconda industria italiana. Il turismo diretto produce il 13% circa del Pil italiano ma con l’indotto arriviamo al 16% del PIL”.

La Costiera Amalfitana, location inoltre di importanti film di produzione hollyvoodiana punta anche sulla valorizzazione del patrimonio archeologico

“I nostri turisti amano il patrimonio naturalistico della Costiera Amalfitana – ha continuato Giovanni Capilongo – ma nel tempo stanno andando sempre più alla ricerca anche della conoscenza del patrimonio culturale presente in Costiera Amalfitana”.

E Archeoclub d’Italia punta proprio alla valorizzazione del Patrimonio Archeologico della Costiera Amalfitana.

“Proprio nella zona centrale di Positano c’è il MAR, Museo al cui interno è possibile visitare una bellissima Villa Romana risalente al Primo Secolo d.C. ed attenzione perché anche presso questa villa sono in corso scavi archeologici dai risultati che saranno sorprendenti. All’interno della Villa Romana è possibile ammirare meravigliosi affreschi oggetto di interessanti restauri – ha affermato Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale di Archeoclub d’Italia – e lavori di conservazione. Si tratta di un grande lavoro che sta portando avanti la Soprintendenza di Salerno in piena collaborazione con gli enti locali. Non c’è però solo la Villa Romana, ma a Positano è possibile scendere anche in un’antica cripta, molto bella, dove proprio di recente sono stati allocati reperti romani sottratti al mercato clandestino e provenienti da altri territori. Oggi il patrimonio naturalistico sposa pienamente quello archeologico. Non sono più due mondi staccati ma sono due mondi che si parlano e collaborano. Dunque in Costiera Amalfitana si sta facendo sempre più spazio anche il concetto del Geo – Archeo – Trekking. Nell’area di Positano, ad esempio, il sentiero degli Dei non è più solo ma è un viaggio immerso nei percorsi naturalistici partendo da Agerola, dunque dalla zona alta della Costiera e terminando a Positano dopo un percorso di 9 Km. Un’escursione che consente di ammirare la macchia Mediterranea, tra i Monti Lattari, il mare, le isole. Così come anche a Minori è possibile fare Geo – Archeo – Trekking, lungo il Sentiero dei Limoni, visitando chiesette, limoneti, reperti archeologici all’aria aperta e terminando il percorso alla Villa Marittima Romana di Minori del Primo Secolo dopo Cristo ed oggetto di un altro programma di restauro. Archeoclub d’Italia ci crede, nutre la profonda convinzione che sia turismo americano ma anche il cinema internazionale possano valorizzare sempre di più e meglio anche i luoghi culturali della Costiera Amalfitana”.