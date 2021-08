La bella iniziativa di Minori: ecco come inviare gli auguri agli amichetti per il rientro a scuola. Mancano pochi giorni oramai al rientro a scuola e parte da Minori, in Costiera Amalfitana, una nuova e bella iniziativa:

“Essendo ormai prossimi all’apertura dell’Anno Scolastico – ha detto Viviana Bottone delegata alla pubblica istruzione -, con la speranza e l’auspicio di un ritorno concreto alla NORMALITÀ, ci piacerebbe che voi, genitori e maestri/e, chiedeste ai vostri bambini di rivolgere, attraverso foto dediche e/o filmati, un augurio ai propri amichetti e a sé stessi per l’inizio di questa ‘nuova avventura’. Mandate tutto al 3337491020 per regalarci davvero un buon inizio d’anno scolastico”.