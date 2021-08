Julia Roberts: vacanza in Costiera Amalfitana tra Amalfi e Positano.

Julia Roberts è stata fotografata a bordo di uno yacht di lusso ormeggiato lungo la Costiera Amalfitana tra mercoledì e giovedì.

La star di “Pretty Woman” è in vacanza ad Amalfi in compagnia del marito, Danny Moder, e dei tre figli, i gemelli Hazel e Phinnaeus di 16 anni ed Henry di 14.

L’allegra famigliola ne ha approfittato per fare un tuffo in acqua e per passeggiare tra le vie di Amalfi.

Julia Roberts Sono stati avvistati anche a Positano, dove i due più innamorati che mai si scambiavano dolci effusioni, più innamorati che mai mercoledì scorso mentre erano in vacanza su uno yacht di lusso con i loro tre figli a Positano.

Sullo sfondo della splendida Costiera Amalfitana, Julia, 53 anni, ha baciato suo marito Daniel, 52 anni, sul ponte dell’enorme nave poco prima che il padre di tre figli, vincitore di un Emmy si togliesse la maglietta bianca e si tuffasse in mare.

Sono anche andati in escursione, a bordo di un motoscafo più piccolo, e poi sono ritornati a bordi e rinfrescati con delle bibite.

Julia Roberts e Danny Moder si sono conosciuti nel 2000 sul set di The Mexican. Lei era la protagonista del film, mentre lui lavorava come cameraman. I due si sono sposati il 4 luglio 2002 ed hanno festeggiato il loro 19esimo anniversario di matrimonio il mese scorso.