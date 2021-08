Joe Bastianich da Positano a Vico Equense, tappa da Cannavacciuolo?

Il ristoratore e protagonista al cooking show Masterchef, Joe Bastianich, non è sfuggito al fiuto dei suoi fan che l’hanno adocchiato prima a Positano, a cena da Chez Black con la sua famiglia, e poi a Vico Equense in uno scatto con il titolare del bar Webley in piazza Umberto I.

Bastianich ha soggiornato per alcuni giorni a Vico Equense, incontrandosi con il suo collega Antonino Cannavacciuolo, che da una settimana nella frazione di Ticciano ha aperto il suo Laqua Countryside Resort.

Non è la prima volta di Joe a Vico Equense ha visitato per ben due volte il bistrot della “Tradizione” a Seiano, la boutique enogastronomica gestita da Anna Maria e Salvatore De Gennaro con il decisivo contributo dei figli Giovanna, Maria Luisa e Pasquale.