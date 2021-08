Joe Bastianich a Positano: il colosso della ristorazione a cena da Chez Black

Positano aggiunge un altro vip al suo “Hall of fame” virtuale. Stavolta è il turno di Joe Bastianich, l’imprenditore e ristoratore statunitense di origine italiana che si è fatto conoscere al programma televisivo Masterchef. Joe attualmente possiede ristoranti in tutto il globo, ed è sicuramente uno degli uomini più rilevanti per la ristorazione italiana e non. Un vanto non da poco per Chez Black, il ristorante di Positano che quest’anno avrebbe potuto stendere un red carpet per quanti vip hanno calcato il pavimento del locale.

Iniziata, con radici quasi Dickensiane, lavorando nel ristorante italiano dei suoi genitori Lidia e Felice nel Queens lavando piatti, pulendo il marciapiedi e facendosi largo nella giungla del mercato della carne del Bronx, la vita di Joe Bastianich è un’avventura fatta di note culinarie che ha portato questo ragazzo italiano a diventare uno dei più importanti ristoratori d’America, nonché un autore di libri pluripremiati dal New York Times e personalità televisiva di successo. Joe e i suoi soci presiedono più di due dozzine di acclamati ristoranti nel mondo. Dal 2010 inoltre sono diventati partner di Oscar Farinetti per portare Eataly, il più grande mercato del cibo e del vino, a New York, sviluppando da quel momento le filiali nel nord e Sud America con sedi in Chicago, São Paolo, al World Trade Center, Boston e più recentemente Los Angeles.