Jennifer Lopez fra Capri e Positano, De Luca “E’ patrimonio dell’umanità”

Napoli . Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della presentazione del ‘Canto delle Sirene’, il Festival Internazionale di Capri, ha commentato ironicamente l’arrivo di Jennifer Lopez in Campania.

La celebre cantante, insieme al compagno Ben Affleck, si è concessa un piacevole soggiorno spaziando tra l’isola di Capri , Positano e la costiera Amalfitana. Si tratta di una delle tante celebrità che hanno deciso di trascorrere le proprie vacanze nel territorio campano: da Sting a Can Yaman diversi sono stati gli avvistamenti di artisti di calibro internazionale che hanno scelto la Campania e la Costa d’ Amalfi come meta delle proprie ferie estive.

Tra tutti l’arrivo della bella Jennifer sembra non essere passato inosservato al Governatore. Parlando delle meravigliose località campane, infatti, ha commentato: “Abbiamo i luoghi fisici più belli del mondo, a cominciare dai tramonti di Ravello. Ieri proprio a Ravello è arrivato per una visita privata il segretario delle Nazioni Unite. A Capri abbiamo avuto belle presenze dal punto di vista dei siti del patrimonio dell’umanità: c’era Jennifer Lopez che io considero patrimonio dell’umanità”.

“E’ venuta con un suo accompagnatore (Ben Affleck, ndr) meno interessante dal mio punto di vista. Dunque tra grandi artisti e uomini di spettacolo, si conferma questo richiamo straordinario del patrimonio che abbiamo ereditato e che dovremmo custodire nel modo più adeguato possibile” – ha concluso