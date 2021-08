Ischia, porti affollati per il controesodo di agosto. Ma sono tanti i turisti che sbarcano sull’isola per le vacanze

Una domenica da bollino rosso per l’isola di Ischia con l’inizio del controesodo dopo la settimana di Ferragosto. Affollati i porti di Ischia, Casamicciola e Forio dai tanti che dovevano lasciare l’isola dopo il periodo di vacanza, con l’inevitabile formazione di lunghe code ed assembramenti. Si è reso necessario uno spiegamento aggiuntivo da parte di forze dell’ordine, polizia municipale e Guardia Costiera per riuscire a gestire le tante persone nel rispetto delle norme di sicurezza.

Ma per tanti che lasciano Ischia altrettanti ne arrivano per iniziare le vacanze e, stando alle prenotazioni, sarà così per tutta la prossima settimana.

Per l’isola verde un’estate all’insegna del rilancio dopo un lungo periodo di buio ed un ritorno ad un numero di presenze che si era abituati a vedere prima del Covid.