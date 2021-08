Ischia, paura e stupore per una tromba marina che sfiora la spiaggia

Ischia. Poco dopo pranzo l’instabilità meteo si è accentuata sulla costa salernitana e napoletana, con precipitazioni anche a carattere temporalesco. Sull’isola verde attimi di paura ma anche stupore per una tromba marina che si è palesata davanti agli occhi di turisti e residenti. Per fortuna il fenomeno si è spento in mare e non ha raggiunto la terraferma e, per tale motivo, non si registrano danni a cose e persone.

(video di Marcello De Rosa)