Ischia Isola Covid-free…ma “Delta” è a piede libero! 109 positivi

L’ultimo bollettino diffuso oggi dal Direttore Generale dell’Asl Napoli 2 nord, Dott. Antonio D’amore, relativo all’isola d’Ischia balza a quota 109 positivi, di cui il 70% non vaccinato.

Per fortuna però, i ricoveri restano fermi ancora solo a due casi, entrambi non vaccinati, a Napoli

Il direttore D’Amore ha commentato i dati con queste parole: “E’ una fotografia che non mi piace, speriamo non aumentino”.

L’isola d’Ischia, che conta circa 64mila abitanti, punta molto sulla vaccinazione, dato che già 41mila residenti hanno completato il ciclo vaccinale.

Sull’aumento dei contagi, è intervenuto il sindaco del comune capoluogo Enzo Ferrandino che ha buttato acqua sul fuoco sottolineando come, dopo un mese d’assenza di contagi, i nuovi casi risultano sostanzialmente in linea con quelli nazionali, visto che il flusso turistico sull’isola, in questo periodo è pari a circa 150mila presenze.

A suo parere quindi la situazione sarebbe assolutamente sotto controllo, e si starebbe proseguendo con il tracciamento dei contatti. Conclude precisando: “teniamo comunque l’attenzione alta e per questo stiamo intensificando i controlli con la Polizia Municipale e le forze dell’ordine, per far sì che vengano rispettate le normative anticovid, anche se certe situazioni che si vengono a creare sono oggettivamente inevitabili per le presenze che ci sono sull’isola in questo periodo”.

Indubbiamente ha ragione, il “pienone” di presenze sull’isola, non agevola affatto i controlli, tenuto conto soprattutto dell’atteggiamento poco rinunciatario dei giovani verso movida ed assembramenti ludici.

NDR: C’è qualcosa che non ci quadra visto che la Regione Campania con il Governatore Vincenzo De Luca aveva annunciato che le isole Ischia, Procida e Capri erano Covid free o tutti vaccinati, cosa non vera a quanto pare, in ogni caso calma a parlare di focolai o chiusure e lockdow siamo di fronte a un percentuale bassa visto che sono quasi 70 mila gli abitanti che aumentano esponenzialmente con i turisti, ma certo che questo dato deve farci riflettere.