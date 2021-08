Ischia, arrestato un 22enne sorpreso a spacciare droga in strada

Ischia. I Carabinieri della locale Nucleo Operativo, durante un’attività di controllo anti-droga, hanno sorpreso un 22enne del quartiere Vicaria intendo a spacciare per strada. Il giovane, risultato incensurato, è stato notato dagli uomini delle Forze dell’Ordine mentre si aggirava con fare sospetto nella piazza di Lacco Ameno. I Carabinieri lo hanno, quindi, seguito e lo hanno colto in flagrante mentre cedeva due dosi di cocaina ad una persona ricevendo in cambio 100 euro. Gli agenti lo hanno immediatamente bloccato e sottoposto a perquisizione rinvenendo 320 euro in contanti, considerati proventi del reato di spaccio. Fermato anche il “cliente” nelle cui tasche è stata trovata la sostanza stupefacente. L’arrestato è in attesa di giudizio.