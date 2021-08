Ischia, 82enne muore per Covid all’ospedale Rizzoli. Non era vaccinato

Ischia registra il decesso di un 82enne morto per Covid nell’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. L’anziano era originario di Monte di Procida e da due mesi viveva nella casa di riposo Villa Joseph di Casamicciola. In seguito ad alcune patologie l’82enne era stato ricoverato presso la struttura ospedaliera dove, in seguito al tampone, si era scoperta la positività al Covid-19. L’anziano non era vaccinato perché era arrivato nella casa di riposo dopo che era stata già effettuata la vaccinazione di massa di tutti gli ospiti della struttura. A Villa Joseph attualmente vi sono 6 persone positive (4 ospiti e inservienti), tutti vaccinati ed asintomatici.