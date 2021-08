Intervento salvavita a Positano nel corso della notte per un infarto. Situazione difficile a Positano, in mancanza di un medico che lavori nel corso della notte. E, proprio questa notte, nella perla della Costiera Amalfitana è stato effettuato un intervento salvavita per un infarto.

Ma non solo. Sono numerosi gli interventi che stanno avvenendo a Positano: tra questi anche quello per aiutare un bambino che si è fratturato la mano nella giornata di ieri.

Attualmente, però, senza medico notturno, sul territorio vi sono soltanto un infermiere ed un volontario medico venuto da Amalfi, il quale interviene dopo essere stato chiamato.

In questi giorni, inoltre, c’è un volontario della Croce Rossa nel gazebo già alla Spiaggia Grande, intervenuto già decine di volte.

Il sindaco di Positano, Giuseppe Guida, ha comunicato che per risolvere questa situazione emergenziale farà sostare un’ambulanza in Piazza dei Racconti.