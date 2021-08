Interruzione linea tra Ercolano e Torre del greco per incidente mortale.

Questa mattina un uomo sulla cinquantina, probabilmente con intento suicida, è saltato nei binari nei pressi della fermata del Miglio d’oro, mentre era in transito il treno delle 08:26 proveniente da Sorrento e diretto a Napoli. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per l’uomo che è deceduto.

La circolazione ferroviaria tra le stazioni di Ercolano e Torre Del Greco è momentaneamente interrotta ed è stato istituito un servizio sostitutivo di bus.