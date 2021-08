Incidente sul lavoro ad Agerola, 45enne perde la vita schiacciato da un tir

Terribile incidente sul lavoro ad Agerola. A perdere la vita del 45enne A.A., dipendente del Caseificio Imperati “La goccia bianca”. L’uomo, mentre era intento a scaricare delle cassette dal camion, è stato investito da un camion della Napoli Trans, probabilmente condotto da un autista di nazionalità straniera, che sopraggiungendo all’improvviso non si avvedeva della presenza del 45enne schiacciandolo tra il tir ed il muro. Purtroppo per l’operaio non c’è stato nulla da fare nonostante i tempestivi soccorsi. Il 45enne era originario di Pimonte e lascia una moglie e due figli.

La procura di Torre Annunziata ha incaricato il PM De Micheli di disporre i primi accertamenti sui luoghi, al fine di ricostruire la dinamica dell’incidente.

C’è da sottolineare che nel punto in cui si è verificato l’incidente mortale spesso auto e camion si fermano sulla strada restringendo la carreggiata e costituendo un pericolo per la sicurezza