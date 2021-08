Incidente in moto ad Agerola: ferito un ventenne. A fornirci i dettagli è Carlo Cafiero in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

Perde il controllo del proprio scooter e si schianta frontalmente contro un’autovettura che viaggia in direzione opposta. E’ stato un venerdì sera di paura ad Agerola, fortunatamente risoltosi per il meglio, a causa di uno spaventoso incidente stradale che ha visto protagonista un 20enne del posto. Tutto è accaduto intorno al le 21.30, quando il giovane ha improvvisamente perso il controllo dello scooter nei pressi del cimitero agerolese, nella frazione Pianillo. Terribile è stato l’impatto con un’autovettura, che ha sbalzato il 20enne dal sellino, scaraventando il corpo sull’asfalto. E’ stato lo stesso automobilista a chiamare i soccorsi. Sul posto, dopo pochi minuti, è giunta un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare, dove i medici gli hanno prestato tutte le cure del caso. Al 20enne sono state riscontrate varie ferite su più parti del corpo, ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Sul luogo dell’incidente di sono recati anche i carabinieri per effettuare tutti i rilievi del caso. Dopo una notte di paura, ieri mattina fortunatamente i familiari e gli amici del 20enne hanno potuto tirare un grosso sospiro di sollievo per il pericolo scampato.