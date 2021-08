Incidente in mare in Costiera Amalfitana: giovane si ferisce con l’elica di una barca, trasportato in eliambulanza. Brutto incidente quello avvenuto quest’oggi in Costiera Amalfitana, al largo di Conca dei Marini: un giovane si sarebbe ferito gravemente durante una gita in mare a causa del movimento dell’elica.

Immediatamente, è stato trasportato ad Amalfi, da dove è poi stato condotto presso il campo sportivo di Scala, per essere trasferito con l’eliambulanza presso l’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

Le condizioni del giovane destano preoccupazione, a causa della profondità delle ferite riportate. Gli uomini della Guardia Costiera dovranno ora stabilire con precisione cosa è accaduto.

Seguiranno aggiornamenti.