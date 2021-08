Incidente a Sorrento: auto e moto si scontrano all’incrocio di via Capo

E’ l’ennesimo incidente in penisola sorrentina, l’ennesimo in quel disastroso incrocio di via Capo, a Sorrento. L’impatto si è registrato alcune ore fa, verso le 11:40.

La zona interessata dal sinistro è molto frequentata da turisti e residenti in penisola sorrentina che si dirigono verso Marina di Puolo, i Bagni Regina Giovanna, La Pignatella, ecc. L’enorme afflusso di auto e moto ha portato, inevitabilmente, all’ennesimo incidente.

Non si conoscono le precise dinamiche dello scontro, ma la pericolosità di quel punto è ben nota a tutti i cittadini, che da anni invocano l’istituzione di una rotatoria per far confluire correttamente il traffico delle automobili che si immettono dalla discesa di Via Nastro Verde.