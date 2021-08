Incendio ad Amalfi: fiamme sulle frazioni di Vettica e Tovere

Anteprima da Amalfi. E’ in corso un incendio nel bel mezzo del verde della costiera amalfitana. La zona interessata è quella tra le frazioni di Vettica e Tovere, in un punto non molto lontano dalle abitazioni. Pare siano stati già contattati i Vigili del Fuoco che interverranno al più presto per domare le fiamme prima che divampino creando un incendio davvero pericoloso per la vegetazione del monte e per i cittadini.

Lo stato di allerta delle ultime settimane attorno alla vicenda incendi ha raggiunto il culmine massimo. Mai come ora la situazione è disastrosa e si cominciano ad intravedere gli effetti di un riscaldamento globale ormai irrecuperabile. I numeri di questa estate 2021 sono da spavento: dal 15 giugno sono 52.584 gli interventi eseguiti dai Vigili del fuoco per incendi boschivi e di vegetazione, il 75% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando furono 30.106.