Incendio a Massa Lubrense: l’intervento dell’elicottero in mare a Sorrento a pochi metri dai bagnanti

Spunta un video sui social che ha scatenato critiche su Facebook tra tutti i residenti di Massa Lubrense e Sorrento, in penisola sorrentina. E’ proprio qui che nelle scorse ore le fiamme hanno travolto la frazione di Torca, nella zona che conduce a Crapolla.

Il video “incriminato” è stato pubblicato da Antonino Maresca, e ritrae l’elicottero in azione per l’emergenza fiamme, intento in una discesa in spiaggia a Sorrento. Una volta individuato il punto in cui recuperare l’acqua per estinguere il fuoco, il mezzo si cala spaventosamente a poche decine di metri dai bagnanti. Il pericolo pare sia imminente anche per chi si trova a bordo dell’elicottero, vista la vicinanza alla scogliera. Tuttavia lasciamo l’interpretazione dell’intervento a chi ha più competenza di noi e dei cittadini.

Tra i commenti del video pubblicato, tra l’altro, c’è chi ha chiesto spiegazioni e scrive: “Ho chiesto ad un elicotterista che conosce la zona e mi ha risposto: onestamente non me lo spiego. Del resto è più pericoloso dove il pilota ha scelto di riempire il secchio, a pochi metri dalla scogliera ed in località dedita alla balneazione. Si potrebbe iniziare a chiedere spiegazioni all’ufficio operazioni dell’elisuperficie. A mio parere è una cosa gravissima, da malpensante posso supporre che vuole perdere del tempo e far ampliare l’incendio, oppure visto che quando fa buio non possono volare, cerca di non spegnerlo definitivamente e si procura lavoro per il giorno dopo.“